ВОЛГОГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор оштрафовал турецкого авиаперевозчика Onur Air, не разместившего и не накормившего пассажиров после экстренной посадки в Волгограде, сообщает в понедельник Южная транспортная прокуратура.
По ее результатам, сообщает ведомство, выяснилось, что авиакомпания после экстренной посадки и задержки рейса более чем на 8 часов не предоставила пассажирам ни питания, ни возможности позвонить, а также не разместила их в гостинице.
"В связи с этим в отношении иностранной авиакомпании заместителем Волгоградского транспортного прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области вынесено решение о привлечении перевозчика к административной ответственности в виде штрафа", — говорится в сообщении прокуратуры.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, штраф составил 20 тысяч рублей.