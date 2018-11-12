ВОЛГОГРАД, 12 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор оштрафовал турецкого авиаперевозчика Onur Air, не разместившего и не накормившего пассажиров после экстренной посадки в Волгограде, сообщает в понедельник Южная транспортная прокуратура.

Самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании OnurAir, летевший из Антальи в Челябинск, вечером 20 мая внепланово приземлился в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации. На борту находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

По ее результатам, сообщает ведомство, выяснилось, что авиакомпания после экстренной посадки и задержки рейса более чем на 8 часов не предоставила пассажирам ни питания, ни возможности позвонить, а также не разместила их в гостинице.

"В связи с этим в отношении иностранной авиакомпании заместителем Волгоградского транспортного прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области вынесено решение о привлечении перевозчика к административной ответственности в виде штрафа", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, штраф составил 20 тысяч рублей.