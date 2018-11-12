СК проводит проверку после нападения леопарда на девочку в цирке в Москве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку после инцидента с нападением леопарда на ребенка в столичном цирке, заявила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье леопард напал на четырехлетнюю девочку в цирке на Цветном бульваре, инцидент произошёл 8 ноября в холле, когда два дрессировщика проходили мимо детей с хищником без намордника.

"По данному факту начата доследственная проверка. Следователи выяснят обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение", — сказала Иванова.

Она уточнила, что ребёнок получил несколько царапин, серьезных повреждений у девочки нет.