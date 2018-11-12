Организатором "кальянной вечеринки" в приморской школе оказался сторож

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция в рамках проверки видео, на котором юноши и девушки курят кальян и пьют пиво, предположительно, в учительской школы приморского села Новоникольск, предварительно установила, что организатором "вечеринки" является сторож школы, а несовершеннолетних на ней не было, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

На прошлой неделе в Telagram-каналах распространили видео, на котором видно, как несколько юношей и девушек курят кальян, сидя за столом с бутылками пива. Авторы кадров утверждают, что они были сняты в учительской школы села Новоникольск, а один из юношей на видео — сын директора учебного заведения. В управлении образования и молодежной политики Уссурийска сообщали, что по данному видео начато служебное расследование. Также проверку начала полиция.

"Предварительно установлено, что событие имело место в январе 2018 года, все его участники являются совершеннолетними, а организатор – сторож заведения. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с законодательством РФ", — отметила Сырова.

Тем временем, как сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска, власти городского округа проводят служебное расследование в отношении руководителя школы.

"Администрация работает в темном контакте с городской прокуратурой. Расследование займёт 30 дней. Если факты, изложенные в соцсетях, подтвердятся, к виновным будут применены все меры воздействия. Установлено, что несовершеннолетних на видео нет", — добавил собеседник агентства.