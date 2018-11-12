Учительница, унизившая девочку в школе на Сахалине, уволилась

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Учительница, унизившая девочку из-за порванной кофты на уроке в школе сахалинского портового города Холмска, уволилась, сообщила РИА Новости в понедельник начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.

В социальных сетях Сахалина широко комментируют видео, на котором преподаватель русского языка и литературы школы №1 портового города довела до слез ученицу из-за маленькой дырочки на кофте. Инцидент снял на камеру телефона одноклассник девочки.

"Учительница русского языка и литературы Инна Хорошева, унизившая девочку на уроке в школе №1 Холмска, уволилась в субботу. С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась. Но перед этим она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса", — пояснила собеседница агентства.

По словам Карнаух, в понедельник в школе №1 уже прошел малый педсовет, на котором признали недопустимым подобные происшествия. В этот же день в районном управлении образования состоится совещание с руководителями всех школ муниципального образования для предупреждения подобных инцидентов.

Ранее пресс-секретарь областной прокуратуры Тамара Журавская сообщила РИА Новости, что по инциденту в школе Холмска ведомство организовало проверку.

Это не первый подобный инцидент в этом году. В сентябре руководство школы села Алтынжар в Астраханской области уволено после того, как учитель рисования оскорбила и ударила во время урока ученика. В мае учительница, которая заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, уволена из школы №35 поселка Угловое в Приморье. За несколько дней до этого СК заинтересовался историей с учительницей из Красноярска, которая называла "ненормальными и больными" учеников, якобы помешавших ей пить чай.