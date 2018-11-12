За пассажирами экстренно севшего в Иркутске Boeing-777 прилетел второй борт

ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. За пассажирами Boeing-777 компании Air France, который в воскресенье экстренно приземлился в Иркутске, прилетел второй борт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы иркутского аэропорта.

Ранее сообщалось, что Boeing-777 Париж-Шанхай из-за задымления внутри самолета изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту города Иркутска. Никто не пострадал. Все пассажиры были размещены в гостинице.

"Второй борт прилетел, но еще не заявлялся на вылет. Пассажиры находятся в гостинице", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в самолете находились 282 человека, включая членов экипажа. Гостиница, где находятся прилетевшие на Boeing-777 пассажиры, оцеплена сотрудниками пограничной службы.