МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Движение поездов из-за эвакуации пассажиров на Киевском и Белорусском вокзалах Москвы после поступившего анонимного звонка не прерывалось, сообщили РИА Новости в РЖД.
"В настоящее время Киевский и Белорусский вокзалы Москвы функционируют в штатном режиме", — сообщили в РЖД в воскресенье.
Там добавили, что днем в воскресенье проводилась эвакуация пассажиров с этих вокзалов в связи с поступившим анонимным звонком.
"Движение поездов не прерывалось", — отметили в компании.