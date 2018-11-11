Эвакуация вокзалов в Москве не повлияла на движение поездов, сообщили в РЖД

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Движение поездов из-за эвакуации пассажиров на Киевском и Белорусском вокзалах Москвы после поступившего анонимного звонка не прерывалось, сообщили РИА Новости в РЖД.

Агентству в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО ранее сообщили, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы минировании Киевского вокзала. Его проверили, ничего не обнаружили, вокзал работает в штатном режиме. Устанавливается лицо, совершившее этот звонок.

"В настоящее время Киевский и Белорусский вокзалы Москвы функционируют в штатном режиме", — сообщили в РЖД в воскресенье.

Там добавили, что днем в воскресенье проводилась эвакуация пассажиров с этих вокзалов в связи с поступившим анонимным звонком.

"Движение поездов не прерывалось", — отметили в компании.