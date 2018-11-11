На северо-востоке Москвы загорелся шестнадцатиэтажный дом

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Тридцать четырех человек, включая трех детей, эвакуировали пожарные из-за пожара в жилом доме на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Изумрудная 13 корпус 2 на северо-востоке Москвы (Лосиноостровский район), там было загорание на балконах 12-го и 13-го этажа, в 15.33 открытое горение было сбито, площадь пожара уточняется", — сказал собеседник агентства.

"В целях безопасности из соседних квартир были выведены 34 человека, включая трех детей. Сведений о пострадавших не поступало, работают порядка десяти единиц техники", — добавил он.