Норильский аэропорт закрыли из-за метели

КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Аэропорт Норильска на севере Красноярского края и дороги к нему закрыты из-за метели, сообщает региональное управление МЧС.

"В целях обеспечения безопасности движения (метель, порывы ветра до 25 метров в секунду), в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения для легкового вида транспорта категории В на автодороге местного значения Норильск – Кайеркан – Алыкель (протяженность 40 километров) и для всех видов транспорта на автодороге А-382 Дудинка – Алыкель (протяженность 40 километров)", — говорится в сообщении.

"Аэропорт "Алыкель" закрыт регламентом до 06.00 (02.00 мск) 12 ноября", — добавили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что на расчистке работают восемь бригад — 19 человек и десять единиц техники. Кроме того, организованы два пункта обогрева общей вместимостью 36 человек. Работают также шесть стационарных пунктов обогрева.

В Норильске сейчас —23 градуса, дует юго-восточный ветер со скоростью 11 метров в секунду.