САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший руководитель территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев, на которого напали неизвестные, находится под наблюдением областных врачей, его состояние стабильно тяжелое, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что четверо неизвестных 10 ноября проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и нанесли ему телесные повреждения. С ножевым ранением он был госпитализирован в Красноярскую районную больницу, где его прооперировали. В ГУМВД по Самарской области агентству сообщили, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, ведется работа по установлению личностей злоумышленников. Имя пострадавшего в полиции не назвали.

"В настоящее время Айвар Кинжабаев по-прежнему находится в районной больнице под наблюдением областных специалистов больницы имени Середавина. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Состояние стабильно тяжелое", — сказала собеседница агентства.

Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, сейчас, согласно данным, размещенным на сайте столичного территориального управления Росимущества, в Москве он занимает пост и.о. руководителя ведомства.