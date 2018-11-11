В Электростали от отравления грибами умерла семья из четырех человек

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Электростали семья из четырех человек умерла, по предварительным данным, от пищевого отравления, сообщает Следственный комитет.
Первоначально предполагалось, что смерть людей носит криминальный характер, рассматривалась также версия отравления газом.
Сотрудники газовой службы замерили концентрацию газовых примесей в воздухе в квартире и утечки газа не выявили.
На месте происшествия работают следователи, в том числе криминалисты главка СК по Московской области.
Специалисты изъяли продукты, которые члены семьи употребили в пищу накануне.
Местный житель рассказал, что соседи помогали семье продуктами, передает телеканал "360".
"Но такого, чтобы они питались просроченными продуктами или с помойки приносили, не было", — уточнил он, добавив, что недавно глава погибшей семьи ходил за грибами.
Из членов семьи в живых осталась восьмилетняя девочка, которая живет в интернате. Именно она подняла тревогу, когда не смогла попасть в квартиру.