САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший руководитель территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев, на которого напали неизвестные, прооперирован, его состояние стабильное, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Он был прооперирован, его состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.
Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял теруправление Росимущества в Самарской области, сейчас, согласно данным, размещенным на сайте столичного теруправления Росимущества, в Москве он занимает пост и.о. руководителя ведомства.