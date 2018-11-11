САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Бывший руководитель территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев, на которого напали неизвестные, прооперирован, его состояние стабильное, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и нанесли ему телесные повреждения. С ножевым ранением он был госпитализирован в Красноярскую районную больницу. В ГУМВД по Самарской области агентству сообщили, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, ведется работа по установлению личностей злоумышленников. Имя пострадавшего в полиции не назвали.

"Он был прооперирован, его состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.

Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял теруправление Росимущества в Самарской области, сейчас, согласно данным, размещенным на сайте столичного теруправления Росимущества, в Москве он занимает пост и.о. руководителя ведомства.