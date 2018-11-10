В Саратовской области четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком

САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль в субботу врезался в грузовик в окрестностях Саратова, в результате пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

По словам собеседницы агентства, в 22.45 (21.45 мск) на первом километре трассы Саратов – Сызрань – Волгоград в Саратовском районе Саратовской области, по предварительным данным, автомобиль Lada Largus под управлением 47-летнего водителя врезался в груженный щебнем грузовик Shacman, который со сломанным аккумулятором стоял на дороге без опознавательных знаков.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его трое пассажирок семи, девяти и 17 лет, которые были не пристегнуты ремнями безопасности, с травмами доставлены в лечебное учреждение, решается вопрос о госпитализации", — сказала она.

Представитель ведомства добавила, что ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются.