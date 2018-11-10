В Саратовской области четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком

САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль в субботу врезался в грузовик в окрестностях Саратова, в результате пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его трое пассажирок семи, девяти и 17 лет, которые были не пристегнуты ремнями безопасности, с травмами доставлены в лечебное учреждение, решается вопрос о госпитализации", — сказала она.
Представитель ведомства добавила, что ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются.