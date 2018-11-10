Пьер Нарцисс опроверг информацию об избиении мужчины в клубе

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Певец Пьер Нарцисс возмущен появившейся в СМИ информацией об инциденте в клубе, где пострадавшим, по его словам, стал именно он, а не "избитый" им мужчина.

Ранее сайт РЕН ТВ сообщил, что Нарцисс ударил в столичном клубе мужчину пивной кружкой по лицу и ушел, забрав его телефон.

"Я в шоке, как можно писать, не проверив информацию, надо закрывать такие издания. Все же можно проверить, во всех клубах сейчас есть камеры. Я приехал с другом выступить на мероприятии в караоке-клубе. Я вышел на улицу поговорить по телефону, на лестнице стоял мужчина с кружкой пива в руке. Его не пускала в зала охрана. Он меня попросил, чтобы я его провел, сказал, что он живет в соседнем доме. Я ему сказал, что не могу помочь, если его не пускает фейсконтроль. Он стал меня оскорблять и снимать на телефон. Я отодвинул его руку с телефоном, и за это он ударил меня кружкой по голове", — рассказал Нарцисс РИА Новости.

Артист отметил, что у входа в клуб стояло много людей, которые были свидетелями происходящего.

"Там стояла куча народу перед караоке, он получил не от меня, а от русских ребят, которое его догнали и дали ему. У меня пошла кровь после удара кружкой, мне предложили вызвать скорую, но когда я кровь смыл, там была только небольшая царапина", — сказал он.