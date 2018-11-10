СК начал проверку инцидента в больнице, где пациентке отказали в инсулине

КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка начата по инциденту в кубанской больнице, где врач грубо отказала пациентке в инсулине, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.

"Следственным управлением СК России по краю проводится доследственная проверка по факту размещения в открытых источниках видеоролика, на котором врач отказывает обратившейся девушке в рецепте на приобретение инсулина. Установлено, что инцидент произошел в Северской центральной районной больнице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установят обстоятельства инцидента и оценят правомерность действий врача.

Как сообщалось ранее, пациентка в итоге была обеспечена лекарством, а врач уволена.