Пожар в гипермаркете в Петербурге тушат около 200 человек

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (9)

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Дым от пожара в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Около 200 человек привлечены к тушению пожара в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 8 минут. Происходит горение обстановки торгового зала на площади 4,8 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 800 человек, пострадавших нет.

"К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 47 единиц техники и 192 человека личного состава", — сообщил Литовка.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ранг пожара снижен до 2.