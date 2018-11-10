Пожар в гипермаркете в Петербурге тушат около 200 человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Около 200 человек привлечены к тушению пожара в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.
Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 8 минут. Происходит горение обстановки торгового зала на площади 4,8 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 800 человек, пострадавших нет.
"К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 47 единиц техники и 192 человека личного состава", — сообщил Литовка.
По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ранг пожара снижен до 2.