Названа причина обрушения моста в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноя — РИА Новости. Причиной обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе стала потеря вертикальной устойчивости балок во время его демонтажа, сообщается на сайте компании "Мостострой-11".

В компании подтвердили, что работы по демонтажу моста выполнял ее филиал — территориальная фирма "Мостоотряд-29". Обрушение произошло, когда сотрудники предприятия разбирали железобетонные плиты проезжей части.

В сообщении подчеркивается, что компания "Мостострой-11" ведет работу с семьями пострадавших и погибших. Кроме того, на предприятии создали комиссию для расследования причин инцидента.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly МЧС РФ Кадры с места обрушения моста в Югре

Мост через реку Юганская протока в 35 километрах от Нефтеюганска обрушился 5 ноября, при этом с него упали КамАЗ и кран. Двое рабочих скончались на месте, семеро пострадали, большая часть из них находится в травмцентре Сургута. Как уточнили в региональном главке Следственного комитета, погибшие — жители Тюменской области, при этом только один из пострадавших проживает в ХМАО.

В правительстве Югры сообщили, что мост был полностью выведен из эксплуатации, его собирались демонтировать до 20 декабря.

Следователи возбудили уголовное дело.