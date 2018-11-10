В "Мосгазе" опровергли сообщения о взрыве газа на юго-западе столицы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Взрыв бытового газа не мог стать причиной пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгаза".

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Островитянова, 20, корпус 1 произошёл пожар. Его причиной послужил, по данным экстренных служб столицы, хлопок газа. Из подъезда были эвакуированы 25 человек, пострадали четверо. Возгорание было ликвидировано.

"Мосгаз" опровергает информацию о взрыве бытового газа в доме по адресу: ул. Островитянина, 20, корпус 1. Специалисты проверили газовое оборудование, оно цело", — сообщили в пресс-службе в субботу.

В "Мосгазе" подчеркнули, что взрыв газа не мог явиться причиной пожара.

"Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место. После обследования квартиры обнаружилось, что все элементы системы газоснабжения в порядке, в кухне разрушений нет, что свидетельствует о том, что бытовой газ не является причиной пожара", — добавили в "Мосгазе".

На месте происшествия работают экстренные службы города, причина пожара устанавливается.