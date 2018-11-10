Вулкан Эбеко на Курилах выбросил мощный столб пепла на 4,5 километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 4,5 километра, сообщает в субботу региональный главк МЧС России.

В среднем столб пепла достигает высоты в два-три километра, рекордным был шестикилометровый столб 31 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году, с лета 2018 года это происходит почти ежедневно.

"Утром в субботу на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту до 4,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 километров. Информация об этом поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в Северо-Курильске (районный центр на Парамушире) пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.