Вулкан Эбеко на Курилах выбросил мощный столб пепла на 4,5 километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 4,5 километра, сообщает в субботу региональный главк МЧС России.
"Утром в субботу на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту до 4,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 километров. Информация об этом поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области", — говорится в сообщении.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.