Суд отправил подозреваемого в поджоге храма в Москве под домашний арест

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы отправил под домашний арест подозреваемого в поджоге деревянного храма апостола Иоанна Богослова в столичном Тушино, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Гуменная.

"Евгению Сенчину судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 января 2019 года", — рассказала Гуменная.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел во вторник вечером в храме на Лодочной улице, сведений о пострадавших не поступало. По данным ряда СМИ, причиной возгорания стал поджог.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемый — 35-летний уроженец столицы. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

По данным финансово-хозяйственного управления (ФХУ) РПЦ, возгорание вскоре заметил один из сторожей. Несколько человек принялись тушить пожар огнетушителями и вызвали пожарный расчет. После приезда пожарных в 21.30 огонь был потушен. На площадке рядом с временным деревянным храмом сейчас идет строительство каменного храмового комплекса. Сам храм и приходской дом уже построены, остаются отделочные работы.