Трое маленьких детей погибли при пожаре в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Трое детей, включая шестимесячного младенца, погибли при пожаре в городе Ленинск Волгоградской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, пожар произошел около 17 часов по местному времени в городе Ленинск, загорелся частный дом.

"После ликвидации пожара при разборе завалов обнаружены тела троих детей — 6 месяцев, 2 года и 4 года", — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, на месте работают эксперты и выясняют причины возгорания.