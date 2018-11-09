ФСИН рассказала о росте цен "на черном рынке" связи в колониях

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Цены на нелегальные услуги мобильной связи в колониях и СИЗО выросли в пять раз из-за того, что в Федеральной службе исполнения наказаний борются с попаданием телефонов в зоны и еженедельно изымают до тысячи аппаратов, рассказал РИА Новости заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

"Телефоны (в колониях — ред.) изымают каждый день, каждый день пытаются перебросить, запустить несколько телефонов с помощью дрона. За неделю до тысячи этих телефонов перехватываем, и, конечно, борьба идет постоянно. Скажу так: стало телефонов намного меньше, и возможности позвонить намного меньше, и цены на них выросли, по той информации оперативной, которая есть у нас, в пять раз поднялись цены на услуги, чтобы пронести телефон. Это говорит о том, что как-то получается у нас справиться, мы на правильном пути", — рассказал Максименко.

По его словам, закон, который обязал бы операторов сотовой связи, отключать некоторые точки, расположенные рядом с учреждениями, необходим, но нужен "дифференцированный подход".

"Такой закон будет необходим, но пользоваться им надо будет с головой. В таких городах, как Москва, где почти 20 миллионов человек проживает, если взять и выключить пару сот, сразу десятки и сотни тысяч жителей останутся без связи", — напомнил собеседник агентства.

Он напомнил, что несколько лет назад подобную меру попробовали применить рядом с СИЗО №2 (Бутырская тюрьма) в центре Москвы, после чего жители прилегающих улиц остались без мобильной связи и подали иски в суд.

В качестве обратного примера Максименко привел следственный изолятор "Колпино" в Санкт-Петербурге, известный как "Новые Кресты", который находится на окраине города и где "заглушить несколько сот, чтобы не было связи, это легко".