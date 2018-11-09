В Кабардино-Балкарии главу стройкомпании подозревают в отмывании денег

НАЛЬЧИК, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили новое уголовное дело в отношении гендиректора строительной фирмы, которого подозревают в отмывании более 12 миллионов рублей, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов, сообщает региональное управление СК.
"Расходовав их по своему усмотрению, предприниматель легализовал (отмыл) более 12,4 миллиона рублей, приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО "Стройтранс" налога на добавленную стоимость", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.
В мае 2017 года в отношении гендиректора ООО "Стройтранс" уже было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. По версии следователей, бизнесмен в период 2015-2016 годов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на более 12 миллионов рублей.