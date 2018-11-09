В Кабардино-Балкарии главу стройкомпании подозревают в отмывании денег

НАЛЬЧИК, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили новое уголовное дело в отношении гендиректора строительной фирмы, которого подозревают в отмывании более 12 миллионов рублей, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов, сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, генеральный директор и учредитель ООО "Стройтранс" в период с 25 ноября 2015 года по 26 декабря 2016 года неправомерно перевел более 74,7 миллиона рублей на расчетные счета подставных лиц.

"Расходовав их по своему усмотрению, предприниматель легализовал (отмыл) более 12,4 миллиона рублей, приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО "Стройтранс" налога на добавленную стоимость", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.

В мае 2017 года в отношении гендиректора ООО "Стройтранс" уже было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. По версии следователей, бизнесмен в период 2015-2016 годов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на более 12 миллионов рублей.