В Москве оценят действия диспетчера лифта, не пришедшего на помощь погибшей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Следствие в рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины в лифте в Москве даст оценку действиям диспетчерской службы, чей сотрудник не отреагировал на вызов о преступлении, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 6 ноября соседи обнаружили в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские садки, тело жительницы дома 1966 года рождения. Во время осмотра на теле женщины обнаружены более 10 ножевых ранений. Позже был задержан подозреваемый — мужчина 1991 года рождения.

"Следственными органами в рамках расследования будет дана процессуальная оценка действиям диспетчера лифта, не отреагировавшего на вызов о совершении преступления и не осуществившего вызов сотрудников полиции", — сказала она.