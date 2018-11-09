В Нижегородской области первоклассница спасла от гибели четверых детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Первоклассница Анастасия Романова из села Теплово Нижегородской области спасла от гибели четырех детей, которых засыпало песком во время игры, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Кулебакском районе в селе Теплово, когда пятеро ребят рыли тоннель в горе песка, который внезапно обрушился и завалил детей, уточнили в ведомстве.

"Девочка выбралась из-под завала и побежала за помощью к взрослым. Она молодец, что не растерялась, ведь все решали минуты. Но настоящим героем можно назвать женщину, которая первой прибежала на помощь и помогала откапывать и приводить в чувство потерявших сознание детей", — рассказали в пресс-службе.

По решению администрации Кулебакского района ученице первого класса Тепловской школы Анастасии Романовой вручили награду "за спасение жизней четырех детей, отвагу, смелость и решительность в чрезвычайной ситуации", говорится на сайте администрации.