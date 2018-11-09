В Уфе изнасилованная полицейскими девушка отказалась проходить полиграф

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. Архивное фото

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Девушка-дознаватель из Башкирии, обвинившая троих коллег в изнасиловании, отказалась пройти проверку на полиграфе, сообщает ГТРК "Башкортостан". © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Шнуров написал нецензурные стихи про изнасилование дознавателя в Уфе‍

Адвокат одного из обвиняемых подала ходатайство о проверке пострадавшей на "детекторе лжи". Ранее аналогичную процедуру прошли обвиняемые. Как сообщила адвокат, девушка от проверки отказалась.

В конце октября в полицию Уфы с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работавшая дознавателем. По ее словам, в ночь на 30 октября над ней надругались трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В данный момент мужчины находятся под арестом до 31 декабря. Как сообщал ранее источник РИА Новости, жертва изнасилования — дочь начальника силового подразделения МВД Башкирии.