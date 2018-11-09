Глава ОНК Приамурья отложила визит в колонию Цеповяза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова сообщила РИА Новости, что не смогла из-за непогоды добраться до колонии строгого режима в селе Среднебелая Амурской области, чтобы проверить, в каких условиях содержится Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В УФСИН по Амурской области РИА Новости сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня.
Охотникова в пятницу сообщила РИА Новости, что Цеповяз содержится в обычных условиях, а в СМИ "пускается неверная информация", председатель ОНК в пятницу выехала в Среднебелую, чтобы "зафиксировать условия содержания", но не смогла добраться до колонии из-за непогоды.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.