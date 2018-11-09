МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Газпром межрегионгаз" опровергает сообщения о задержании гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Информация о задержании не соответствует действительности", — сказал представитель компании.

Ранее в пятницу СМИ сообщили о задержании Анастасова. Позднее представитель "Газпром межрегионгаз Махачкала" сообщил, что в офисе компании проходят следственные мероприятия, руководство работает в штатном режиме.

В феврале сотрудники МВД и ФСБ также проводили обыски в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" в рамках уголовного дела о хищениях. Тогда они были связаны с заявлением головной структуры группы — "Газпром межрегионгаз" — от 2013 года по итогам проведенной инвентаризации в дагестанском филиале "Газпром межрегионгаз Пятигорск".