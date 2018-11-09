В Пензенской области отравились десять школьников

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. Десять учеников школы в селе Бессоновка Пензенской области обратились за помощью врачей с признаками острой кишечной инфекции, пятеро из них госпитализированы, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

"По поступившей в прокуратуру информации об обращении 8 и 9 ноября в медучреждения десяти учащихся четвертого-седьмого классов школы в селе Бессоновка с признаками острой кишечной инфекции незамедлительно организована проверка соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в образовательной организации", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пятеро детей находятся на лечении в областной инфекционной больнице в Пензе, еще пятеро — на амбулаторном лечении.