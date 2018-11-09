Омбудсмен рассказала о состоянии приемных детей курганской пенсионерки

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Дети, которых в Курганской области привязывала цепью к кровати их опекун, 61-летняя пенсионерка, в настоящее время находятся в безопасности в других приемных семьях, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка при губернаторе региона Алена Лопатина.

По данным следствия, 61-летняя пенсионерка, приёмный родитель 9 несовершеннолетних детей, с марта 2017 года по февраль 2018 года в Щучанском районе в частном доме ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна по воспитанию детей. Так, ею нарушался режим дня детей, они не обеспечивались полноценным питанием, одеждой, кроме того, женщина заставляла выполнять их физически тяжелую работу. Также она систематически избивала двоих детей ремнем, поленом и другими предметами, кроме того, обвиняемая неоднократно запирала детей в дровянике во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати.

Она обвиняется в четырех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Также ей предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

"Дети находятся в Курганской области в других приемных семьях. Все они в безопасности. Никто из них от действий прежнего приемного родителя серьезно физически не пострадал. Все дети – а это школьники – прошли курсы психологической помощи", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, за жизнью детей продолжают следить и районные, и областные органы опеки.

Как уточнили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону, обвиняемая жительница Курганской области ранее не судимая, находится под подпиской о невыезде, ее дело будет направлено в Щучанский районный суд.