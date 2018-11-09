Омбудсмен рассказала о состоянии приемных детей курганской пенсионерки

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Дети, которых в Курганской области привязывала цепью к кровати их опекун, 61-летняя пенсионерка, в настоящее время находятся в безопасности в других приемных семьях, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка при губернаторе региона Алена Лопатина.
Она обвиняется в четырех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Также ей предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
"Дети находятся в Курганской области в других приемных семьях. Все они в безопасности. Никто из них от действий прежнего приемного родителя серьезно физически не пострадал. Все дети – а это школьники – прошли курсы психологической помощи", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, за жизнью детей продолжают следить и районные, и областные органы опеки.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону, обвиняемая жительница Курганской области ранее не судимая, находится под подпиской о невыезде, ее дело будет направлено в Щучанский районный суд.