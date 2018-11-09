Потерпевшее крушение в Охотском море судно затонуло полностью

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Потерпевшее крушение на Камчатке судно "Анатолий Крашенинников" затонуло полностью, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что частное судно затонуло в Охотском море, 10 человек спасли, трое пропали. Следователи возбудили уголовное дело. Плашкоут вышел из Петропавловска-Камчатского с грузом на борту, следовал в поселок Палана. Аварийный буй сработал в 8.10 мск.

"Сегодня в 5.40 мск в Охотском море недалеко от мыса Лопатка затонул самоходный плашкоут "Анатолий Крашенинников", порт приписки Петропавловск-Камчатский. Судно затонуло полностью. Следствие следит за ходом поисков. Устанавливаются причины крушения", — сказал собеседник.