С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре в здании шиномонтажа в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, где, по данным следственных органов, погибли четыре человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах региона.

Как сообщали ранее в ГУ МЧС по Ленобласти, пожар произошел в здании шиномонтажа на улице Веселая в поселке Мурино. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади в 400 квадратных метров. СУ СК по Ленобласти сообщало, что после тушения пожара в помещении жилой надстройки на третьем этаже здания обнаружены четыре тела с сильными термическими повреждениями. Организована доследственная проверка.

"Оба пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Один из них находится в ожоговом отделении Токсовской районной больницы с ожогами верхних дыхательных путей, кроме того, у него ожоги 27% поверхности тела. Другой пострадавший находится в травматологическом отделении, у него перелом ноги в двух местах", — сказал собеседник агентства.

По его информации, оба пострадавших являются гражданами Таджикистана.