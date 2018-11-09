Следственные мероприятия проходят в "Газпром межрегионгаз Махачкала"

ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Силовики проводят следственные мероприятия в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", руководство работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Руководство находится на работе, все в штатном режиме, все спокойно, проходят следственные мероприятия, задержаний не было", — сказал собеседник агентства.

В компании не знают, с чем связано проведение оперативных мероприятий.