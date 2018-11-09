Спасатели считают, что моряки на затонувшем в Охотском море судне погибли

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Трое пропавших моряков с сухогруза "Анатолий Крашенников", затонувшего в Охотском море, ушли на дно вместе с судном, сообщил РИА Новости представитель морского спасательного подцентра в Петропавловске-Камчатском.

"Вероятность, что они погибли, 100%. Они ушли на дно с пароходом. Остальные 10 человек находятся на борту плавбазы, в нормальном состоянии", — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что затонул сухогруз "Анатолий Крашенников".

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в заливе Камбальный затонул плашкоут с экипажем 13 человек. Десять из них сняло со спасательного плота судно "Дальмос".