В колледже в Ногинске произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посторонний молодой человек пришел с пневматическим оружием в колледж в Ногинске и выстрелил в воздух, поссорившись с охранником, после чего был задержан, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел еще накануне, однако известно о нем стало только сейчас.

"Молодой человек, который не был учащимся, пытался пройти на территорию учебного заведения, у него возник конфликт с охранником учебного заведения, после чего он выстрелил один раз в воздух, по предварительным данным, из пневматического оружия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавших нет.

В то же время источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что 27-летний задержанный в момент инцидента был пьян. По его информации, он хотел "пообщаться со своей знакомой". После того, как охранник не пустил его внутрь и попросил выйти, тот достал пневматический пистолет.