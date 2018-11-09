Телеканал 2х2 и "Яндекс" могут решить миром спор о контенте

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Телеканал 2х2 обсуждает с "Яндексом" возможность заключить мировое соглашение по иску о блокировке ссылок на пиратские копии сериалов, сообщили стороны в пятницу в ходе заседания Мосгорсуда.

"Мы обсуждаем возможность, в том числе, мирового соглашения или же отказа от иска, просим отложить заседание", — сказала судье представитель телеканала, отозвав свое ходатайство об объединении своего иска с подобным иском ТНТ.

Представители "Яндекса" подтвердили обсуждение указанного вопроса, отметив, что разговоры идут "о подписании меморандума".

Размер заявленной компенсации по каждому из четырех исков к "Яндексу" составляет 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости представитель PR-службы "Газпром-медиа" Екатерина Трофимова.

Четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

ТНТ отстаивает в суде авторские права на сериал "Домашний арест", ТВ3 — "Мистические истории", "2×2" — "Осторожно, земляне", телеканал "Супер" (Парнас-медиа) — спортивный сериал "Вне игры".