В Заполярье обезвредили более 70 немецких мин времен Великой Отечественной

МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Более 70 немецких минометных мин калибром 81 миллиметр, общая масса взрывчатого вещества в которых составляла 37 килограммов в тротиловом эквиваленте, обнаружены и обезврежены в Печенгском районе Мурманской области, граничащем с Норвегией, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

"В результате проведения оперативно-поисковых мероприятий на участке местности в районе озера Чапр (на удалении 22 километров от населенного пункта Титовка Печенгского района Мурманской области) были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находилась 71 минометная мина немецкого производства, калибром 81 миллиметр. "По оценкам экспертов, общая масса взрывчатого вещества найденных боеприпасов составила около 37 килограммов в тротиловом эквиваленте", — отметили в погрануправлении.

Снаряды лежали на земле под открытым небом и, как полагают в ведомстве, могли стать лёгкой добычей для "чёрных копателей", связанных с криминальным бизнесом в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также попасть в руки террористов.

Взрывоопасная находка была обезврежена на месте — её подорвали специалисты-взрывотехники пограничного управления.