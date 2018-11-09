В Петербурге три человека пострадали в ДТП со скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Водитель, врач и пациент пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи с мусоровозом в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 1.35 у дома 38 по улице Кораблестроителей водитель, управляя автомобилем скорой помощи, совершил столкновение с мусоровозом. В результате ДТП в автомобиле скорой помощи пострадали водитель в средней степени вреда здоровью, врач в средней степени вреда здоровью и пациент в средней степени вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Проводится проверка.