В Ивановской области директор лагеря запирала детей в "карцере"

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Бывший директор детского лагеря в Ивановской области задержана по подозрению в истязании и незаконном лишении свободы воспитанников, которых на несколько суток запирали в "карцере", сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, летом 2018 года директор детского оздоровительного лагеря Ивановской области организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон — "карцер", в которой неоднократно запирала воспитанников лагеря на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей", — говорится в сообщении.

В отношении экс-директора детского оздоровительного лагеря возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Санкция данных статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

"В настоящее время подозреваемая задержана. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельства совершенных преступлений, выясняется, совершались ли в отношении детей иные преступления в период их пребывания в детском лагере", — отмечает следствие.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Котова, пострадавшими на данный момент являются восемь детей в возрасте от 9 до 13 лет, в основном — мальчики. По словам Котовой, директор лагеря "Радуга" наказывала их таким образом за разные "провинности".