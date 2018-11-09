В Волгоградской области автобус опрокинулся в кювет

ВОЛГОГРАД, 9 ноя — РИА Новости. Автобус с двенадцатью пассажирами упал в кювет, двое пострадавших, включая беременную женщину, доставили в больницу, сообщает в пятницу ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером в четверг, водителя рейсового автобуса "Елань-Камышин", двигаясь в сторону города Котово Волгоградской области, при повороте не справился с управлением и совершил опрокидывание.

"В результате ДТП в больницу города Камышин доставлены пассажиры автобуса: девушка 1997 года рождения с диагнозом "неразвивающаяся беременность" и женщина 1964 года рождения", — говорится в сообщении полиции.

Как уточняет ведомство, в автобусе находилось 12 пассажиров.