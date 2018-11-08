Житель Пензы получил десять лет колонии за развращение детей через соцсети

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Суд в Пензе приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы по обвинению в развращении и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 75 детей из четырех регионов РФ, от которых он через соцсети требовал интимные фото и видео, сообщило в четверг региональное СУСК.

Следствие и суд установили, что с января 2015 года по сентябрь 2017 года 37-летний житель Пензы под видом мальчика или девочки в нескольких социальных сетях знакомился и вступал в переписку с незнакомыми детьми, заводил с ними разговоры на сексуальные темы, отправлял им интимные фото- и видеоматериалы. После этого он уговаривал или шантажировал потерпевших, требуя от них аналогичные интимные материалы с их собственным изображением.

По данным СК, часть детей выполняли требования осужденного, остальные отвечали отказом и прекращали переписку. Всего потерпевшими признаны 75 детей в возрасте от 7 до 15 лет из Пензенской и Кемеровской областей, а также из Удмуртии и Хакасии.

"Приговором Железнодорожного районного суда Пензы ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Не согласившись с решением суда, осужденный обжаловал его. Решением апелляционной инстанции Пензенского областного суда жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор районного суда – без изменения", — говорится в сообщении.

Суд приговорил фигуранта дела виновным по статьям УК РФ "Развратные действия в отношении двух или более лиц" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста".