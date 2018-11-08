В Саратовской области автобус сбил восьмилетнюю девочку

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Пригородный автобус в Энгельсе Саратовской области сбил в четверг восьмилетнюю девочку, которая, предположительно, переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло в 16.50 (15.50 мск) в районе пересечения Советской и Дзержинской улиц.

"Водитель автобуса Mercedes маршрута №247 допустил наезд на пешехода — девочку восьми лет. В результате ДТП пешеход получила травмы", — говорится в сообщении.

По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку. "По предварительным данным, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте", — говорится в сообщении.