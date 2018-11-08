В Самаре четырех сотрудников полиции задержали при получении взятки

САМАРА, 8 ноя — РИА Новости. Четверо сотрудников уголовного розыска ГУМВД по Самарской области задержаны в четверг при получении взятки в 600 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ по региону.

"Четверо сотрудников уголовного розыска задержаны в Самаре в четверг с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решается вопрос об избрании им меры пресечения, степень участия каждого в передаче взятки определит следствие.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter сообщил, что 600 тысяч рублей — это первый транш, а деньги передавались за непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ "Нанесение тяжких телесных повреждений".

В ГУМВД по Самарской области задержание сотрудников полиции пока не комментируют.