Одного из пострадавших при посадке Ми-8 доставили в реанимацию

БРЯНСК, 8 ноя — РИА Новости. Медики доставили в реанимационное отделение районной больницы пассажира вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Тверской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тверской области.

Днем в четверг вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области при облете магистрального газопровода. По данным спасателей, предварительно, на борту находились четыре человека. От полученных травм один член экипажа – бортмеханик – погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Троим пострадавшим в разной степени тяжести оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пассажир доставлен в реанимационное отделение ЦРБ Западной Двины, штурман и пилот вертолета доставляются в ЦРБ Нелидовского района", —

Отмечается, что на место происшествия были незамедлительно направлены три автомобиля скорой медицинской помощи Жарковской, Нелидовской и Западнодвинской центральных районных больниц.

По данным МЧС, к работе на месте происшествия привлечены 106 человек и 21 единица техники.