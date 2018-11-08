Воронежские врачи настаивают, что оправданно удалили пациентке обе ноги

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Воронежская больница настаивает, что ампутация обеих ног 89-летней бывшей узнице концлагеря была необходима из-за угрозы ее жизни, сообщил в четверг РИА Новости департамент здравоохранения области. Врачи пояснили, что поскольку левая нога была поражена сильнее, сначала удалили ее, а через несколько дней — и правую.
Полиция завела уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", на волне резонанса дело было передано в СК, а Росздравнадзор объявил, что его региональный главк проверит больницу, где прошла операция.
"Четвертого ноября городская больница №3 была дежурной по хирургии по правому берегу. К нам поступила пациентка с поражением обеих нижних конечностей. Женщину осмотрел хирург. Обе ноги имели необратимые поражения. Ввиду сложности ситуации были привлечены другие члены дежурной бригады, проведён консилиум. Пациентка акцентировала внимание на сильные боли в левой ноге", — цитирует департамент главного врача больницы Сергея Шамсутдинова.
"Обывателю может показаться, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно – это опасное состояние, угрожающее жизни. Пациентке оказали всю необходимую в сложившейся ситуации помощь. На момент поступления в больницу пациентка нуждалась в удалении обеих конечностей", — сказал врач.
"Ввиду возраста и тяжелого состояния было решено провести операцию поэтапно. Седьмого ноября выполнена ампутация правой нижней конечности", — объяснил врач, почему сначала удалили левую ногу.
Он добавил, что сейчас пациентка в палате интенсивной терапии, "получает лечение и уход со стороны персонала".