Роскомнадзор Крыма заподозрил Красный крест в нарушении персональных данных

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Крымское управление Роскомнадзора привлечет к административной ответственности сотрудников севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" за нарушение обработки персональных данных, сообщается на сайте ведомства.

В управлении отметили, что ранее севастопольскому отделению организации "Российский Красный Крест" было выдано предписание об устранении нарушений порядка обработки персональных данных.

"В целях контроля исполнения выданного предписания в сентябре-октябре текущего года была проведена внеплановая документарная проверка, которая выявила исполнение предписания в неполном объеме. Виновные лица привлекаются к административной ответственности", — говорится в сообщении.

При этом источник в управлении сообщил, что предписание было вынесено в связи с передачей персональных данных приехавших в Крым из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также крымчан, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.

"Все эти данные попадали на Украину", — сказал собеседник агентства.