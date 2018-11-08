Роскомнадзор Крыма заподозрил Красный крест в нарушении персональных данных

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Крымское управление Роскомнадзора привлечет к административной ответственности сотрудников севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" за нарушение обработки персональных данных, сообщается на сайте ведомства.
"В целях контроля исполнения выданного предписания в сентябре-октябре текущего года была проведена внеплановая документарная проверка, которая выявила исполнение предписания в неполном объеме. Виновные лица привлекаются к административной ответственности", — говорится в сообщении.
"Все эти данные попадали на Украину", — сказал собеседник агентства.