В Саратове уволили воспитателя детсада после жалоб на жестокость к детям

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Руководство детского сада №220 Саратова в четверг уволило старшего воспитателя после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми со стороны его подчиненного, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Татьяна Плющева.
"В связи с возникшими бурными волнениями среди родителей воспитанников детского сада сегодня было принято решение и подписан приказ об увольнении старшего воспитателя детского сада №220. На понедельник, 12 ноября, запланировано родительское собрание, на котором будет присутствовать весь воспитательский состав", — сказала собеседница агентства.
"Допустить жестокое обращение в городских детских садах мы не можем. Инцидент старались рассмотреть максимально объективно, учитывая мнение и жалобы родителей, а также мнение воспитателей. Только наличие подозрений у родителей о плохом отношении с их детьми — это уже не нормально, поэтому действия по данной ситуации применялись неотложные", — добавила она.
"К процессу изучения конфликта был подключен начальник отдела образования администрации Заводского района. В ходе встречи родители смогли задать все интересующие вопросы сотрудникам и представителям отдела образования", — отметила Плющева.
Она добавила, что в настоящее время администрация Заводского района Саратова, которая является учредителем детсада, направила письмо в полицию с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в обращении родителей.