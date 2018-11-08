В Саратове уволили воспитателя детсада после жалоб на жестокость к детям

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Руководство детского сада №220 Саратова в четверг уволило старшего воспитателя после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми со стороны его подчиненного, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Татьяна Плющева.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что ведомство начало в четверг проверку заявления матери воспитанника ясельной группы детсада №220 Саратова о жестоком обращении воспитателя с детьми. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что в заявлении женщина указала, что сотрудница детского сада распускала руки и оказывала моральное давление на детей, но все эти доводы предстоит проверить. Плющева ранее сообщила РИА Новости, что воспитатель, на которую пожаловались родители, отстранена от работы, хотя прежде претензий к ее работе никогда не было.

"В связи с возникшими бурными волнениями среди родителей воспитанников детского сада сегодня было принято решение и подписан приказ об увольнении старшего воспитателя детского сада №220. На понедельник, 12 ноября, запланировано родительское собрание, на котором будет присутствовать весь воспитательский состав", — сказала собеседница агентства.

"Допустить жестокое обращение в городских детских садах мы не можем. Инцидент старались рассмотреть максимально объективно, учитывая мнение и жалобы родителей, а также мнение воспитателей. Только наличие подозрений у родителей о плохом отношении с их детьми — это уже не нормально, поэтому действия по данной ситуации применялись неотложные", — добавила она.

По ее словам, руководство детсада в среду "сразу после обращения родителей с жалобой на одного из воспитателей" организовало проведение служебной проверки.

"К процессу изучения конфликта был подключен начальник отдела образования администрации Заводского района. В ходе встречи родители смогли задать все интересующие вопросы сотрудникам и представителям отдела образования", — отметила Плющева.

Она добавила, что в настоящее время администрация Заводского района Саратова, которая является учредителем детсада, направила письмо в полицию с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в обращении родителей.