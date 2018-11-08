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Происшествия

Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой

(обновлено: 18:54 08.11.2018)
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© РИА Новости / Татьяна КузнецоваПерейти в фотобанкВячеслоав Цеповяз. Архивное фотоВячеслоав Цеповяз. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, прокомментировал скандальные фото, на которых он поедает деликатесы.

Исправительная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Ростислав Кошелев
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Деньги с тюремного счета Цеповяза не списывали в пользу потерпевших

"Если развивать тему сделанности данных фотографий, <…> речь идет об их фабрикации. <…> Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <…> была проведена проверка, которая не выявила нарушения", — приводит РБК текст заявления Цеповяза, которое он передал через своих адвокатов.

Цеповяз добавил, что связывает публикацию снимков с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней. По его словам, фото сфальсифицировали для того, чтобы оказать давление на суд.

Кроме того, Цеповяз возмутился бурной реакцией, которую вызвала публикация снимков.

"Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", — говорится в заявлении.

Снимки из колонии №3, на которых заключенный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты не из тюремного меню — крабы, шашлык и красная икра, вызвали большой резонанс в обществе. При этом в пресс-службе УФСИН по Амурской области признали, что фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году.

Вячеслав Цеповяз в колонии. Архивное фото
© Фото : mzk1.ru
Цеповяза поместили в штрафной изолятор‍

Следственный комитет провел проверку, которая выявила грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для Цеповяза особые условия содержания. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, это выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий. Кроме того, Цеповяз мог свободно пользоваться телефоном и встречаться с другими заключенными.

Дело банды Цапка

Сотрудник ФСИН. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ФСИН прокомментировала фото с Цеповязом, поедающим икру
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз получил двадцать лет лишения свободы. Сейчас он находится в штрафном изоляторе.
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Происшествия
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Roman Sheyko
Убийцы жрут икру и нагло лыбится в камеру, парню, давшему сдачу оборзевшему мажору назаначают 400к р. штрафа и 300 ч. работ, тренеру, посидевшему на диване возле девочки, оказавшейся дочкой конкурента по бизнесу, закатали на 8 лет. При этом гос-во ничего нам не должно, и никого из нас не просило рожать.
Здравствуй дивный новый мир.
18:57
08.11.2018
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se1985rg
Ой ой, заключённых был повод и устроили себе праздник, а икру они в столовке купили, ясно что когда есть деньги то даже в тюрьме будешь жить лучше чем остальные на воле, хорошо их хоть в отпуск на канары ещо не отпускают, а то моглибы, ну а чо заключённые подкопили, скинулись и мотнулись на канары, деловто!
18:42
08.11.2018
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