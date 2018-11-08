Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, прокомментировал скандальные фото, на которых он поедает деликатесы.

"Если развивать тему сделанности данных фотографий, <…> речь идет об их фабрикации. <…> Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <…> была проведена проверка, которая не выявила нарушения", — приводит РБК текст заявления Цеповяза, которое он передал через своих адвокатов.

Цеповяз добавил, что связывает публикацию снимков с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней. По его словам, фото сфальсифицировали для того, чтобы оказать давление на суд.

Кроме того, Цеповяз возмутился бурной реакцией, которую вызвала публикация снимков.

"Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", — говорится в заявлении.

Снимки из колонии №3, на которых заключенный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты не из тюремного меню — крабы, шашлык и красная икра, вызвали большой резонанс в обществе. При этом в пресс-службе УФСИН по Амурской области признали, что фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году.

Следственный комитет провел проверку, которая выявила грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для Цеповяза особые условия содержания. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, это выразилось в виде предоставления ему дорогих продуктов, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий. Кроме того, Цеповяз мог свободно пользоваться телефоном и встречаться с другими заключенными.

Дело банды Цапка