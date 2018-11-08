В Краснодаре около десяти кошек выбросили с четвертого этажа

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Порядка 10 кошек были выброшены с четвертого этажа многоквартирного дома в Краснодаре, полиция проводит проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в УМВД по Краснодару.
Как рассказали в управлении, информация об инциденте поступила в полицию в 11.40 мск в четверг. "Граждане сообщили о том, что с балкона четвертого этажа выбросили порядка 10-15 кошек", — рассказал сотрудник пресс-службы УМВД.
Он отметил, что никто из животных не погиб, получивших травмы кошек забрали представители ветеринарных клиник. Полицейские установили, что на четвертом этаже, на который указали очевидцы, расположено пять квартир, оформленных на одного человека. Общую дверь, за которой находятся пять квартир, правоохранителям никто не открыл.
Как отметили в полиции, санкция за это преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.