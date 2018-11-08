В Краснодаре около десяти кошек выбросили с четвертого этажа

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Порядка 10 кошек были выброшены с четвертого этажа многоквартирного дома в Краснодаре, полиция проводит проверку для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в УМВД по Краснодару.

Как рассказали в управлении, информация об инциденте поступила в полицию в 11.40 мск в четверг. "Граждане сообщили о том, что с балкона четвертого этажа выбросили порядка 10-15 кошек", — рассказал сотрудник пресс-службы УМВД.

Он отметил, что никто из животных не погиб, получивших травмы кошек забрали представители ветеринарных клиник. Полицейские установили, что на четвертом этаже, на который указали очевидцы, расположено пять квартир, оформленных на одного человека. Общую дверь, за которой находятся пять квартир, правоохранителям никто не открыл.

"Есть показания граждан, которые якобы заметили мужчину на данном балконе… Сейчас по данному факту проводится проверка, предпринимаются меры для установления связи с законной владелицей для получения объяснений о случившемся. В случае если в ходе проверки подтвердится, что эти действия были направлены на причинение боли или страдания животным, либо были совершены из хулиганских побуждений, впоследствии они приведут к увечьям для животных, то будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", — сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы.

Как отметили в полиции, санкция за это преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.