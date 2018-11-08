СК завел дело после аварийной посадки вертолета Ми-8 в Тверской области

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного средства, повлекшем смерть человека, после аварийной посадки вертолета Ми-8 в Тверской области, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Днем в четверг вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области при облете магистрального газопровода. По данным спасателей, предварительно, на борту находились четыре человека.

"По факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.