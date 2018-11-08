В Ярославле возбудили дело из-за совращения школьницы учителем физкультуры

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Ярославские следователи возбудили уголовное дело, после того как 20-летний учитель физкультуры вечерней школы вступил в интимную связь с 15-летней ученицей, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Кристина Гузовская.

По ее словам, ученица и педагог отдыхали в одной компании и вступили в интимные отношения.

"Поскольку девушке 15 лет и мужчина знал об этом, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ — "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", — сообщила Гузовская.

Она уточнила, что подозреваемому 20 лет.

На сайте школы значится, что молодой человек работает учителем физкультуры, имеет среднее педагогическое образование и специальность "физическое воспитание", педагогического стажа у него нет.

"Он у нас больше не работает, уволился", — сообщила РИА Новости представитель школы.